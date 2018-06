Italië haalt uit naar Macron over migratie

zaterdag 23 juni 2018 , 21:03

MIGRATIE

ROME (ANP /RTR ) - De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio waarschuwt het ,,arrogante Frankrijk'' dat het op het gebied van migratie ,,vijand nummer één'' van Italië zou kunnen worden. Op zijn Facebookpagina stelde Di Maio dat de Franse president Emmanuel Macron ten onrechte de indruk wekt dat het wel meevalt met de migratieproblemen.

Di Maio is boos over de uitspraak van Macron dat er nu niet zo'n grote crisis is op het gebied van migratie als in 2015. Volgens de Franse president is de migratiestroom door de samenwerking van de Europese landen behoorlijk afgenomen.

Di Maio zei dat Macron met die uitspraak heeft aangetoond dat hij het contact met de werkelijkheid heeft verloren. ,,Italië heeft op het gebied van migratie wel degelijk te maken met een noodtoestand'', aldus Di Maio. ,,En dat is voor een deel omdat Frankrijk bij de grens mensen terugstuurt.''

