Protesten op verjaardag brexit-referendum

zaterdag 23 juni 2018 , 13:57

LONDEN (ANP /RTR ) - Precies twee jaar na het referendum over uittreding uit de EU zijn duizenden Britten zaterdag in Londen de straat op gegaan om te demonstreren voor een nieuwe, allesbeslissende stembusgang. Destijds was een kleine meerderheid van 52 procent voor het vertrek uit de EU waarna de procedures om uit het verband te stappen op gang kwamen.

De ,,stem van het volk''-beweging wil een nieuw referendum ,,zodat we kunnen beslissen of een besluit dat onze levens generaties lang zal beïnvloeden het land beter maakt of slechter.'' De kans dat er een nieuw referendum komt is echter klein. Het aantal voor- en tegenstanders van brexit is sinds het referendum in 2016 niet veel veranderd.

