Bulgarije: sluit EU-grenzen voor migranten

vrijdag 22 juni 2018 , 16:30

SOFIA (ANP /RTR ) - Bulgarije zal op de EU-mini-top over migratie dit weekeinde de onmiddellijke sluiting voorstellen van de buitengrenzen van de Europese Unie voor migranten. Tegelijk moeten er centra voor oorlogsvluchtelingen buiten het EU-grondgebied komen. Dit zei premier Bojko Borisov vrijdag tijdens een verrassingsbezoek aan het Bulgaarse parlement.

Borisov zei dat zodra de instroom van migranten is gestopt, de EU zich moet bekommeren om de duizenden migranten die al in Europa zijn. De mensen die conflicten zijn ontvlucht moeten bescherming krijgen en de rest moet naar huis, aldus de premier. Hij zei dat er centra in Libië en Turkije moeten worden opgezet die vluchtelingen opvangen nog voor ze Europa bereiken. De oppositie had om informatie gevraagd over de positie van Bulgarije met betrekking tot migratie.

Bulgarije, dat momenteel het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, hoopt dat het stoppen van de migranteninstroom ook de zorgen bij Midden-Europese landen wegneemt. Die verzetten zich tegen oproepen om verplicht een bepaald aantal migranten op te nemen die sinds 2015 de EU zijn binnengekomen. Donderdag zeiden leiders van Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië dat ze de kleinere top op zondag overslaan vóór een volledige 28-koppige EU-top volgende week.

Terug naar boven