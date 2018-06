Elf landen steunen Nederland in verzet tegen eurozonebudget

vrijdag 22 juni 2018 , 14:00

Bron: © PDC

LUXEMBURG (ANP ) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft namens twaalf EU-landen in een brief aan Eurogroepvoorzitter Mario Centeno verzet aangetekend tegen een aparte begroting voor de eurozone. Het initiatief komt na de presentatie in Luxemburg van een Frans-Duitse akkoord over de toekomstige hervorming van de eurozone, waarin een eurozonebudget wordt voorgesteld.

Nederland is fel tegen zo'n begroting die zou moeten dienen om economische schokken op te vangen en hervormingen in eurolanden financieel te steunen. Volgens Hoekstra moeten landen zich aan de EU-afspraken over de nationale begrotingsdiscipline houden en zo hun huishoudboekje op orde houden. Dan is zo'n begroting niet nodig.

De brief zou zijn mede-ondertekend door België, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, Litouwen, Letland, Estland, Ierland en Malta. Twee landen, Denemarken en Zweden, zijn geen euroland maar tekenden ook. De twaalf zetten vraagtekens bij het voorstel maar zijn volgens Hoekstra niet allemaal even fel tegen als Nederland en Finland.

Volgende week komt de toekomst van de eurozone aan de orde op een top van de EU-regeringsleiders.

