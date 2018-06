'Airbus dreigt Groot-Brittannië verlaten'

vrijdag 22 juni 2018 , 10:52

gewijzigd

LONDEN (ANP ) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus dreigt Groot-Brittannië te verlaten als dat land zonder handelsakkoord met de EU toch uit de Europese Unie stapt. Airbus gaat volgens een verklaring ,,heel erg voorzichtig kijken naar nieuwe investeringen in het Verenigd Koninkrijk (VK) en niet langer de relaties met leveranciers en partners in het land uitbreiden''.

Britse media schrijven vrijdag dat leiders van het bedrijf in veel duidelijkere bewoordingen de Britse premier Theresa May hebben laten weten dat de onderneming de productie naar elders verplaatst als er een brexit zonder deal met Brussel komt. Dat is volgens een topman van het bedrijf, Tom Williams, ,,geen doemdenken, maar een dreigende realiteit, want een scenario zonder deal bedreigt simpelweg de toekomst van Airbus in het VK''.

Bij Airbus werken in Groot-Brittannië 14.000 mensen en de activiteiten van de onderneming zijn goed voor naar schatting 110,000 andere banen. Voor de Britse belastingdienst is Airbus goed voor bijna 2 miljard euro per jaar.

Sinds het referendum over de brexit in juni 2016 is er vrijwel nog niet in zulke alarmerende bewoordingen door een grote internationale onderneming over de brexit geklaagd. Het ergst is niet de brexit zelf, maar de politieke onduidelijkheid daarover volgens Williams, chef bij Airbus Commercial Aircraft.

Williams klaagt dat de onderneming al twaalf maanden vergeefs heeft geprobeerd dit naar voren te brengen. ,,Airbus begrijpt dat het politieke proces zijn gang moet gaan, maar als een verantwoordelijk bedrijf moeten we onmiddellijk gedetailleerde informatie hebben (over de brexit) om pragmatische stappen te kunnen zetten om concurrerend te blijven werken.''

