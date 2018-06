EU-president Tusk bij Rutte over migratie

vrijdag 22 juni 2018 , 4:00

DEN HAAG (ANP ) - In de aanloop naar twee Europese toppen is Europees president Donald Tusk vrijdag in Den Haag. Premier Mark Rutte ontvangt de voorzitter van de Europese Raad (de vergaderingen van Europese leiders) voor een werkdiner in het Catshuis.

Het bezoek komt twee dagen voor een ingelaste Europese minitop over een van de hete hangijzers van dit moment, de migratiecrisis en het Europese asielbeleid. De leiders van minstens tien EU-landen, onder wie Rutte, komen zondag in Brussel bijeen om oplossingen te zoeken. De ontmoeting in Den Haag stond al gepland als voorbereiding op de Europese Raad van 28 en 29 juni. Op die grote top gaat het ook om de verdere samenwerking in de eurozone.

Rutte wordt geregeld genoemd als opvolger van Tusk, die er eind volgend jaar mee moet stoppen. De premier zei onlangs opnieuw geen kandidaat te zijn voor een topfunctie bij de Europese Unie.

Terug naar boven