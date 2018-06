Italië neemt boten ngo in beslag om papieren

vrijdag 22 juni 2018 , 3:38

ROME (ANP ) - Italië gaat de schepen Lifeline en Seefuchs van een Duitse ngo in beslag nemen om de papieren te controleren. Beide schepen zeggen onder Nederlandse vlag te varen, maar dat ontkent Nederland.

De Nederlandse afvaardiging van de Europese Unie liet op Twitter weten dat de schepen niet geregistreerd staan in Nederland. Daar reageerde de Lifeline op door een foto te twitteren van een Nederlands registratieformulier.

De Lifeline heeft donderdagochtend 226 migranten opgepikt op zee. ,,Het schip brak de wet door de migranten op te pikken terwijl de Libische kustwacht al onderweg was'', aldus de Italiaanse minister van Infrastructuur Danilo Toninelli. , ,Daarom gaan we de papieren van de schepen controleren.''

Of de migranten ook worden toegelaten in Italië is nog niet bekend.

