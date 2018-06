IMF-baas: eurozone is over groeipiek heen

donderdag 21 juni 2018 , 21:05

LUXEMBURG (ANP ) - De economische groei in de eurozone is over zijn piek heen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt zijn verwachting van 2,4 procent groei voor 2018 voor het eurogebied binnenkort ,,een beetje’’ naar beneden bij, zei IMF-topvrouw Christine Lagarde. Lagarde raadt Nederland en Duitsland aan iets aan hun handelsoverschotten te doen.

Het IMF legt jaarlijks het eurogebied onder de loep en presenteert de resultaten aan de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden die donderdag in Luxemburg bijeen zijn. Lagarde waarschuwde voor ontwikkelingen die de economie in de eurozone kunnen bedreigen. Dat zijn vooral een handelsoorlog met de Verenigde Staten en het gebrek aan voortgang in de onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU (brexit).

De eurozone kan zich beter wapenen door begrotingsbuffers in te bouwen, sneller de arbeidsmarkt te hervormen, meer te investeren en de voorraad ‘slechte’ leningen op de bankbalansen (leningen die waarschijnlijk nooit worden terugbetaald) terug te brengen.

