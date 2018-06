Hoekstra: Duitsland blijft grootste bondgenoot

donderdag 21 juni 2018 , 16:08

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP ) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) blijft Duitsland beschouwen als ,,grootste bondgenoot’’ ondanks het Frans-Duitse akkoord over een aparte begroting voor de eurozone. ,,I love Germany’’, zei hij in Luxemburg waar het voorstel wordt gepresenteerd aan de ministers van Financiën van de eurolanden , de Eurogroep.

De Franse president Emmanuel Macron slaagde er dinsdag in bondskanselier Angela Merkel , die aanvankelijk terughoudend tegenover een eurobegroting stond, in zijn kamp te trekken. Nederland is juist fel tegen en ziet niet in ,,welk probleem een eurobegroting oplost'', aldus Hoekstra. Het eurobudget zou moeten dienen om economische schokken op te vangen en hervormingen in eurolanden financieel te steunen.

,,Het is goed als andere landen met elkaar van gedachten wisselen over hoe we de fundamenten van Europa sterker maken. Dat geldt in het bijzonder als deze twee landen dat doen. Wij denken zelf ook na. We moeten er het gesprek over aangaan.’’

Terug naar boven