Maltese vinkenvangers op vingers getikt

donderdag 21 juni 2018 , 14:21

LUXEMBURG (ANP ) - Malta overtreedt Europese wetgeving door jagers toe te staan massaal vinken te vangen met netten, een traditie die daar al eeuwen bestaat. Het Europees Hof van Justitie heeft vastgesteld dat de Maltese overheid niet heeft kunnen aantonen dat de vinkenpopulaties voldoende op peil blijven. In 2007 bleek al dat de vangst zo intensief is dat vinken er nauwelijks broeden.

Uitzonderingen op het vinkenvangverbod zijn alleen toegestaan als er kleine aantallen vogels op gecontroleerde wijze worden gevangen. Malta heeft na een referendum evenwel meer dan vierduizend vergunningen uitgegeven om vinken te vangen op ruim 6400 plekken. Minder dan een kwart van de jagers is gecontroleerd. Het hof in Luxemburg geeft het toezicht een onvoldoende.

De Europese Commissie had in 2015 een zaak aangespannen tegen Malta omdat het land ontheffingen had verleend voor de vangst van zeven soorten vinken in het najaar. Brussel kan nu een boete eisen als het land geen actie onderneemt.

