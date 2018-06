Brussel doet onderzoek naar lng-markt

donderdag 21 juni 2018 , 12:05

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie begint een onderzoek naar eventuele beperkingen die zijn opgelegd door Qatar Petroleum bij de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Volgens Brussel moet energie in Europa zonder beperkingen geleverd worden, ongeacht waar het vandaan komt. Mogelijk zouden de Qatari's hun marktmacht misbruiken en de vrije doorstroom en doorverkoop van gas beletten.

Qatar Petroleum is de grootste exporteur van lng ter wereld en is goed voor circa 40 procent van de Europese lng-import. Het bedrijf beheert meerdere bedrijven die gas produceren en naar Europa exporteren.

Brussel gaat onderzoeken of langlopende overeenkomsten voor de levering van lng door Qatar Petroleum met Europese importeurs ,,regionale beperkingen" bevatten. Daardoor zouden importeurs van gas uit Qatar in bepaalde gebieden niet mogen leveren, hetgeen tegen de Europese regels is.

Onlangs sloot de Europese Commissie een onderzoek naar vermeend machtsmisbruik door de Russische aardgasgigant Gazprom af.

Terug naar boven