Nog geen Afrikaans land voor opvang migranten

donderdag 21 juni 2018 , 12:04

© Frontex, 2015

BRUSSEL (ANP ) - Geen enkel land in Noord-Afrika toont vooralsnog bereidheid of interesse om migranten op te vangen die uit de Middellandse Zee zijn opgepikt. ,,Nog niet’’, zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) donderdag over het plan dat EU-leiders willen gaan uitwerken.

Het idee is om economische migranten en vluchtelingen te scheiden op ,,ontschepingsplatforms’’ buiten de EU, bijvoorbeeld in Tunesië. Dat wordt geen Guantanamo Bay, maar een veilige plek vanwaar de VN-organisaties IOM en UNHCR mensen die recht op bescherming hebben kunnen herplaatsen naar Europa, aldus Avramopoulos. ,,Het Vluchtelingenverdrag van Genève is onze leidraad." Voor economische migranten wordt volgens hem een ,,waardige terugkeer’’ geregeld.

De Europese Commissie organiseert zondag een minitop met de leiders van minstens tien EU-landen om oplossingen voor het migratievraagstuk te vinden. Ook premier Rutte is daarbij, ,,Samen kunnen we bergen verzetten’’, zei Avramopoulos, die waarschuwde dat de toekomst van Europa op het spel staat. Niet alleen de Europese grens- en kustwacht wordt fors uitgebreid, ook zou het Europese Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) moeten worden uitgebouwd tot een echte 'Asiel Autoriteit'.

De EU-landen moeten verder meer doen om de oorzaken van illegale migratie vanuit Afrika weg te nemen, vervolgde de Griek. Er is een tekort van 1,2 miljard euro in het Afrika-fonds van de EU. Hij riep de lidstaten op er snel 500 miljoen euro in te storten.

Avramopoulos maande de lidstaten verder om zogenoemde terugkeerbesluiten van uitgeprocedeerde asielzoeker ook echt uit te voeren en meer te doen tegen het gereis van asielzoekers door de EU. Vanwege dat laatste heerst binnen de Duitse regering een crisissfeer.

