Duitsland veroordeeld voor nitraat in water

Bron: © Anton Bussemaker

LUXEMBURG (ANP ) - Het Europees Hof van Justitie heeft Duitsland veroordeeld omdat de regering te weinig heeft gedaan om het nitraatgehalte in het drinkwater terug te dringen. De vervuiling wordt vooral veroorzaakt door mest die van landbouwgronden in het water terechtkomt.

De Europese Commissie daagde Duitsland in 2016 voor het hof omdat het land al jaren te weinig ondernam tegen de verontreiniging. De eerste waarschuwing werd al in 2014 gegeven. Het nationale actieplan was ontoereikend en de Europese nitraatrichtlijn is overtreden, stelt het hof vast.

Duitsland is veroordeeld tot het betalen van de kosten van de rechtszaak. De mestregels zijn inmiddels aangescherpt, melden Duitse media, hoewel dat volgens critici nog niet ver genoeg gaat. Als Duitsland niet aan de regels voldoet, kan de Europese Commissie een nieuwe procedure aanspannen die tot een boete kan leiden.

Nitraat is op zich ongevaarlijk, maar kan in het lichaam worden omgezet in nitriet, een stof die mogelijk kankerverwekkend is en vooral schadelijk is voor kinderen en zwangere vrouwen. Nitraat bevordert ook de groei van algen, waardoor zuurstof uit het water verdwijnt en vissen sterven.

Greenpeace wijst de industriële veeteelt aan als de ,,duidelijke schuldige''. ,,Het mestprobleem bestaat niet alleen in Duitsland, het zou een goed begin zijn voor de EU om te stoppen met het financieren van fabrieksboerderijen die de mest uitstoten.'' Onderzoekers schatten dat nitraatvervuiling de EU jaarlijks tot 320 miljard euro aan schade oplevert, aldus de milieuorganisatie.

