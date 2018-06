Terreurdreiging blijft hoog in EU

woensdag 20 juni 2018 , 18:49

DEN HAAG (ANP ) - De terreurdreiging blijft hoog in de Europese Unie, ook al is Islamitische Staat in Irak en Syrië zo goed als uitgeschakeld. Vorig jaar kwamen in de EU 68 onschuldige mensen om het leven door extremistisch geweld. Dat zijn er minder dan in 2016, maar het aantal aanslagen, met name jihadistische, of pogingen daartoe steeg. Dat blijkt uit een rapport dat Europol woensdag presenteerde.

Volgens Europol kwamen in 2017 uit negen Europese landen meldingen binnen van in totaal 205 terreurdaden die zijn uitgevoerd, verijdeld dan wel mislukt. Dat is een toename van 45 procent en een kentering van de dalende trend die in 2014 werd ingezet. In relatief veel gevallen ging het om geweld met een etnische of separatistische achtergrond.

Behalve de 68 dodelijke slachtoffers, van wie 62 door toedoen van islamitische terroristen, vielen er ook nog 844 gewonden. In verband met terroristische activiteiten zijn in de EU vorig jaar 975 arrestaties verricht. Onder hen zijn ook de personen die worden verdacht van het faciliteren of financieren van aanslagen, het maken van propaganda en het ronselen van strijders voor de heilige oorlog.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven