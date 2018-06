May boekt brexitsuccesje in parlement

woensdag 20 juni 2018 , 17:42

LONDEN (ANP /RTR ) - De Britse premier Theresa May heeft opnieuw een succesje geboekt in het Lagerhuis op weg naar de uittreding uit de Europese Unie. De afgevaardigden namen in meerderheid, 319 tegen 303, genoegen met het regeringsvoorstel het parlement een ,,stem van betekenis'' te geven over het resultaat van de brexitonderhandelingen.

De voorstanders van in de EU blijven, onder wie een aantal Conservatieven, eisten meer invloed van de leden van het House of Commons bij de totstandkoming van de brexitdeal. Toen Mays partijgenoot Dominic Grieve woensdag zei dat hij zich kon vinden in de formulering ,,meaningful vote'' , leek de ergste kou uit de lucht en het gevaar van rebellie voorlopig bezworen.

Voordat de brexit een feit is moet May echter nog tal van wetsontwerpen door het verdeelde parlement zien te loodsen.

