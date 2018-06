Commissie Juridische Zaken van het EU-parlement wil internetfilter

woensdag 20 juni 2018 , 14:31

BRUSSEL (ANP ) - Internetplatforms als YouTube, Facebook en Google moeten mogelijk alle video’s en muziek die gebruikers uploaden automatisch gaan scannen om te voorkomen dat er auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming online komt te staan. Ook zouden uitgevers een vergoeding moeten krijgen als een deel van een nieuwsbericht op internet wordt gezet.

In de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement was woensdag een meerderheid (veertien tegen negen) voor een dergelijke aanpassing van de auteursrechtenrichtlijn. Het voltallige parlement stemt er volgende maand over. Daarna volgt nog overleg met de lidstaten, die in mei al instemden met het 'internetfilter'.

Tegenstanders zien dergelijke maatregelen als een bedreiging voor het vrije internet. Voorstanders stellen juist dat muzikanten, journalisten en uitgevers hiermee eerlijker worden betaald voor hun werk.

Het commissiestandpunt krijgt veel kritiek van deskundigen, evenals van de Europese consumentenkoepel BEUC. ,,Het wordt hoog tijd dat copyrightwetgeving rekening gaat houden met consumenten die dagelijks video’s, muziek en foto’s creëren.’’

D66-Europarlementariër Marietje Schaake is zeer kritisch over de aangenomen tekst. ,,Dit voorstel zet de deur open voor een geprivatiseerde Big Brother, waarbij internetbedrijven vooraf moeten controleren wat internetgebruikers online zetten.'' Haar CDA-collega Esther de Lange is wel tevreden. ,,Het kan niet zo zijn dat een uitgever inkomsten misloopt, wanneer ik op websites als Google News al de essentie van artikelen begrijp zonder het oorspronkelijke artikel te hoeven openen.’’

