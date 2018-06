Europese Commissie: Luxemburg moet 120 miljoen innen van Engie

woensdag 20 juni 2018 , 12:51

BRUSSEL (ANP ) - Het Franse energiebedrijf Engie moet in Luxemburg alsnog 120 miljoen euro aan belastingen betalen. Dat heeft de Europese Commissie bepaald. Luxemburg heeft de multinational volgens de commissie circa tien jaar ,,illegale belastingvoordelen'' gegund en Brussel gebiedt het land nu 120 miljoen terug te vorderen.

De Luxemburgse fiscus bevoordeelde volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging) twee dochtermaatschappijen van Engie met belastingafspraken waarmee de belastingdruk op kunstmatige wijze laag gehouden werd. ,,Met als resultaat dat Engie effectief 0,3 procent vennootschapsbelasting betaalde voor ongeveer een decennium. Dat is illegaal volgens de EU-regels want zo kreeg Engie een overdreven belastingvoordeel ten opzichte van andere bedrijven. Luxemburg moet het geld terughalen.'' Volgens Vestager kwamen de afspraken er op neer dat Engie over 99 procent van de winsten in Luxemburg geen belasting hoefde te betalen.

De Luxemburgse regering zegt dat Engie geen ongeoorloofde staatssteun heeft gekregen. Volgens een woordvoerster is Engie ,,belast volgens de toen geldende regels, zonder een voorkeursbehandeling.'' Ze wijst erop dat de regering op 15 juni een ontwerpwet heeft aangenomen die belastingontwijking moet tegengaan en de belastingcode van het land wijzigt ,,om dit soort situaties te voorkomen.''

Het land beraadt zich op verdere stappen. Een mogelijkheid is om naar het Europees Hof van Justitie te stappen.

Brussel begon in 2016 een diepgaand onderzoek in naar de belastingafspraken. Eerder al werd Luxemburg opgedragen 250 miljoen euro van webwinkelreus Amazon en 30 miljoen van Fiat terug te vorderen.

