Europa moet energieverbruik fors terugdringen

BRUSSEL (ANP ) - Europese landen moet hun energieverbruik flink gaan terugdringen. In 2030 moet er vergeleken met 2007 32,5 procent worden bespaard. Die doelstelling kan vanaf 2023 nog worden verhoogd.

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar na maanden onderhandelen een politiek akkoord over gesloten. Het parlement had ingezet op 35 procent. De meeste EU-landen waren niet erg toeschietelijk. Zij krijgen nu de wettelijke plicht om plannen te maken om de doelstelling te halen.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy onderhandelde mee en is tevreden dat er ,,eindelijk’’ een akkoord ligt. ,,Broodnodig als we in Europa ook maar in de buurt willen komen van de klimaatdoelstellingen van Parijs."

De Europese Commissie stelt in een reactie dat de Parijs-doelen binnen bereik zijn. EU-klimaatcommissaris Miguel Arias Cañete: ,,Europa is verreweg de grootste importeur van fossiele brandstoffen in de wereld. Vandaag maken we daar een einde aan. Deze deal is een grote impuls voor energieonafhankelijkheid in Europa."

Het Wereldnatuurfonds weerspreekt dat de klimaatdoelen van Parijs nu haalbaar zijn. ,,Een gemiste kans.’’

