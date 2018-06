King Crimson schrapt toer vanwege brexit

dinsdag 19 juni 2018 , 20:30

LONDEN (ANP /RTR ) - De Britse popgroep King Crimson heeft zijn Europese jubileumtournee volgend jaar afgeblazen vanwege de brexit. Gitarist en bandleider Robert Fripp meldde via zijn website dat onzekerheid over de status van arbeidsmigranten, die de bandleden en de helpers dan zouden zijn, de reden is.

King Crimson bestaat volgend jaar een halve eeuw en wilde dat met de grootse Celebration EuroTour vieren. Door het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU is niet duidelijk of dadelijk bijvoorbeeld visa nodig zijn om rond te reizen. ,,De formaliteiten en bureaucratie, visa regelen voor alle acht bandleden en voor twaalf medewerkers in elk land is praktisch geen doen'', aldus Fripp.

Op dit moment toert King Crimson rond onder de naam Uncertain Times (Onzekere Tijden). De groep staat volgende maand in het Concertgebouw in Amsterdam.

Terug naar boven