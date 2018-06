Merkel en Macron eens over begroting voor eurozone

dinsdag 19 juni 2018 , 17:33

BERLIJN/BRUSSEL (ANP ) - Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn het eens geworden over een aparte eurozonebegroting. Die is bedoeld om eurolanden waar het economisch onverwacht slecht gaat te helpen.

Details van de plannen inclusief de hoogte van het budget willen de twee EU-leiders nog niet kwijt. Dit om ,,ruimte voor onderhandelingen met de andere lidstaten te laten’’, aldus Macron na afloop van een bijeenkomst met Merkel in een slot bij Berlijn.

Volgens Merkel is de begroting bestemd voor een forse investeringsimpuls bij tegenslag. Die moet ervoor zorgen dat de eurolanden economisch niet te veel uiteenlopen. De eurozonebegroting kan volgens de Franse president in 2021 worden ingevoerd. Maar hij zei ook dat er nog veel werk aan de winkel is voor de Eurogroep , de ministers van Financiën van de negentien eurolanden.

Volgens een hoge EU-functionaris komen de plannen donderdag in Luxemburg al voor het eerst op tafel tijdens een vergadering van de Eurogroep. Nederland is groot tegenstander van een aparte eurozonebegroting.

Merkel en Macron spraken in slot Meseberg over hervormingen in de eurozone, versterking van de Europese buitenlandse politiek en defensie, over het Europees asielbeleid en meer wetenschappelijk onderzoek. Volgens de bondskanselier waren de onderhandelingen over de eurozone met Macron het moeilijkst. ,,We openen een nieuw EU-hoofdstuk'', zei ze na afloop.

Volgende week houden de EU-leiders een top in Brussel waar de hervorming van de eurozone op de agenda staat. Die moet de eurozone versterken om toekomstige crises beter het hoofd te kunnen bieden.

