Macron en Merkel bijeen over EU-hervorming

dinsdag 19 juni 2018 , 14:09

Bron: The Council of the European Union

MESEBERG (ANP ) - De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn dinsdag in een slot bij Berlijn in conclaaf over de toekomst van Europa. In slot Meseberg spreken ze over hervormingen in de eurozone en de economie, versterking van de Europese buitenlandse politiek en defensie, over een gezamenlijk Europees asielbeleid en meer wetenschappelijk onderzoek.

Macron dringt sinds vorig jaar aan op ,,een nieuw fundament voor een verenigd en democratisch Europa''. De christen- en sociaaldemocraten die Duitsland na een ongekend moeilijke formatie inmiddels drie maanden regeren, staan open voor zijn plannen.

Volgens Duitse media zijn de regeringen van Macron en Merkel elkaar al op een van de moeilijkste punten, de eurozone, dicht genaderd. De ministers van Financiën, Bruno Le Maire en Olaf Schulz, hebben hier ,,intensief over onderhandeld in de afgelopen dagen'', aldus Duitse media.

