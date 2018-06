EU overweegt migrantencentra buiten de unie

dinsdag 19 juni 2018 , 13:35

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie gaat aan de slag met het idee om migranten die op zee worden gered over te brengen naar centra buiten de EU. Op deze zogenoemde ,,ontschepingsplatforms'' moeten in samenwerking met de VN economische migranten en vluchtelingen die bescherming nodig hebben, snel van elkaar worden onderscheiden.

De uitwerking van dit ,,concept" kan rekenen op steun van de EU-regeringsleiders, blijkt uit de ontwerpconclusies van de top van EU-regeringsleiders volgende week in Brussel. Er is nog veel overleg gaande, dus de tekst kan nog wijzigen. Eerder werden Tunesië en Albanië genoemd als plekken voor dergelijke kampen. Maar het is nog onduidelijk of deze landen daarmee instemmen.

De maatregelen moeten migranten ervan weerhouden aan de levensgevaarlijke reis te beginnen. De EU-regeringsleiders zijn ,,vastbesloten'' illegale migratie, vooral door mensensmokkelaars vanuit Libië, verder terug te dringen.

Het gereis van asielzoekers door Europa brengt het asielsysteem ernstig in gevaar, staat verder in de stukken. Lidstaten moeten daarom ,,alle noodzakelijke maatregelen nemen en nauw samenwerken’’ om hier een einde aan te maken. Deze oproep lijkt een reactie op de dreiging van de Duitse coalitiepartij CSU om asielzoekers die elders in Europa zijn geregistreerd bij de grens te weigeren als er geen Europese afspraken over komen.

De EU-landen verkeren al jaren in een patstelling over de omgang met het migratievraagstuk, onder meer over het eerlijk verdelen van asielzoekers over de lidstaten. Ook de herziening van de Dublinverordening, die voorschrijft dat het eerste land van aankomst in principe verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, is op een dood spoor geraakt.

