Geen doorbraak in Polen voor Timmermans

dinsdag 19 juni 2018 , 10:24

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC ) - Timmermans wist gisteren tijdens zijn bezoek aan de Poolse premier Mateusz Morawiecki geen doorbraak te bereiken over de

hervormingen van de Poolse rechtsstaat.

In de gezamenlijk persconferentie na afloop van de ontmoeting werd door zowel Timmermans als Morawiecki benadrukt dat er op goede voet gediscussieerd was en dat beide partijen naar een oplossing toewerken. Grote doorbraken bleven echter uit.

De Europese Commissie is het niet eens met een aantal controversiële hervormingen die de Poolse regering wil doorvoeren in de rechtsstaat. Eind 2017 werd om die reden ook de artikel 7-procedure gestart tegen het land. Deze procedure kan Polen in theorie het stemrecht in de Europese Unie ontnemen.

Bron: Politico

Terug naar boven