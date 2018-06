Marine Le Pen moet kleine 3 ton terugbetalen aan het Europees Parlement

dinsdag 19 juni 2018 , 10:02

LUXEMBURG (ANP ) - Marine Le Pen , het boegbeeld van het Franse Front National , moet 298.497 euro terugbetalen aan het Europees Parlement omdat ze tussen 2010 en 2016 een medewerkster van haar partij ten onrechte met EU-geld heeft betaald. Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat bepaald.

Het parlement had het geld teruggevorderd na een onderzoek van de Europese antifraudedienst OLAF . De gewezen presidentskandidaat was vervolgens naar het gerecht in Luxemburg gestapt. Ze kon volgens de rechters echter niet aantonen dat de assistente echt werkzaamheden voor haar verrichtte in het parlement. Dat die daar wel aanwezig zou zijn geweest is onvoldoende. Verder heeft Le Pen niet bewezen dat de medewerkster in Brussel woonde.

Le Pen had beweerd dat de beschuldiging politiek gemotiveerd is. De rechters verwierpen de claim dat het parlement haar partij discrimineert. Er spelen nog een reeks soortgelijke kwesties.

Het parlement had al een deel van Le Pens salaris en toelagen ingehouden. Ze is sinds vorig jaar geen Europarlementariër meer.

