DNB: economie groeit toch minder hard

maandag 18 juni 2018 , 13:00

AMSTERDAM (ANP ) - De Nederlandse economie groeit de komende jaren minder hard. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) die daarmee eerdere ramingen naar beneden bijstelt.

Was de groei vorig jaar nog 3,3 procent, dit jaar wordt dat 2,5 procent, verwacht DNB. In december schatte de centrale bank de groei voor dit jaar nog in op 3,1 procent. De groei vlakt vervolgens verder af naar 2,1 procent in 2019 en 1,9 procent in 2020.

De lagere groei dit jaar heeft vooral te maken met een tegenvallend eerste kwartaal. Daarin nam met name de export van energie af. De consumptiegroei van huishoudens compenseert dat de rest van het jaar en wordt ook in de komende jaren belangrijk.

Die groei wordt veroorzaakt door een hoger besteedbaar inkomen voor huishouden, wat weer grotendeels te maken heeft met de stijging van de lonen. DNB hamerde er al enige tijd op dat daar ruimte voor was, maar nu pas ziet de centrale bank een duidelijke toename. Ook de verlaging van de inkomstenbelasting geeft huishoudens meer ruimte.

De economie heeft ook te maken met diverse knelpunten die verdere groei in de weg zitten. Zo zijn er steeds minder geschikte werknemers te vinden om openstaande posities te vullen, terwijl bedrijven steeds meer orders en werk op de plank hebben liggen. Ook is er een tekort aan productiemiddelen. Dat alles leidt nog niet tot een oververhitte economie, maar ,,het begint wel die kant op te gaan'', constateert DNB-directeur Job Swank.

Dat bedrijven geen geschikt personeel kunnen vinden, heeft ook andere effecten. Zo groeit het aandeel vaste banen ten opzichte van flexbanen weer. ,,We zien dat werkgevers de vaste baan inzetten om mensen te lokken'', zegt Swank.

De inflatie neemt volgend jaar flink toe. Dit jaar is die nog 1,1 procent, in 2019 schiet die naar 2,5 procent. De hogere lonen helpen daarbij, maar ook de geplande verhoging van het lage btw-tarief geeft de inflatie een boost. In 2020 daalt de inflatie dan weer naar 1,7 procent. Die waardes in de buurt van de 2 procent worden verder veroorzaakt door de hogere energieprijzen. ,,We zien toch dat we dat momenteel nodig hebben om de inflatie omhoog te krijgen.''

In een volwaardige handelsoorlog ziet DNB een risico, met name voor een ,,open, exportgerichte economie als Nederland''. Die kan gevolgen hebben voor de economische groei, de waarde van export en import. Als bedrijven daardoor getroffen worden, kan ook de werkloosheid stijgen. De brexit blijkt vooralsnog vooral voor het Verenigd Koninkrijk gevolgen te hebben, maar dat kan veranderen afhankelijk van welke vorm het vertrek van de Britten uit de Europese Unie krijgt.

