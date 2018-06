Europese Krim-sancties tegen Rusland verlengd

maandag 18 juni 2018 , 11:08

BRUSSEL (ANP ) - De sancties die de Europese Unie heeft lopen tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim in 2014 zijn verlengd tot 23 juni 2019. Europese bedrijven mogen geen producten uit de Krim importeren of er investeren. De export van bepaalde goederen en technologieën is verboden, evenals het aanbieden van toeristische diensten. Zo mogen Europese cruiseschepen er alleen in geval van nood aanmeren.

De EU-sancties tegen personen vanwege de inlijving van de Krim en de steun aan rebellen in het oosten van Oekraïne werden in maart al met zes maanden verlengd. Het gaat om reisverboden en bevriezing van tegoeden. In mei werden er vijf namen aan de lijst toegevoegd, waarmee het totaal kwam op 155 personen en 38 organisaties.

De EU heeft verder nog economische sancties lopen tegen Rusland. Die lopen op 31 juli af en worden naar verwachting verlengd als de Minsk-akkoorden over Oekraïne niet beter worden nageleefd.

