CSU geeft Merkel meer tijd voor migratiebeleid

Bron: The Council of the European Union

MÜNCHEN (ANP ) - De partij van de christendemocraten in Beieren, de conservatieve CSU, geeft bondskanselier Angela Merkel twee weken de tijd om met een Europese aanpak van de migratieproblemen te komen. Het bestuur van de CSU heeft dit unaniem besloten en Merkel aanvaardt het, meldden Duitse media.

Merkel kan haar wens te komen tot een EU -beleid in de heikele kwestie tot eind juni proberen te realiseren. Er is een EU-top op 28 en 29 juni. De CSU wil in juli, als er geen Europees beleidsplan is, dat Duitsland zelf stappen zet zoals die zijn voorgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en CSU-leider Horst Seehofer. De ruzie tussen Merkel en de Beierse christendemocraten is zo voor zeker twee weken voorbij.

De Beierse CSU-premier Markus Söder beklemtoonde maandag wel kort voor de vergadering van het partijbestuur dat er beslist een ommekeer moet komen in het immigratiebeleid. Duitsland moet volgens hem strenger worden en beginnen kansloze asielzoekers aan de grenzen terug te sturen. De CSU wil dat Seehofer daar zijn 'masterplan' voor uitvoert zodra blijkt dat er geen Europese aanpak komt. Het plan van Seehofer voor specifiek Duitse anti-immigratiemaatregelen stuitte op de afkeuring van Merkel, die een Europese aanpak wil.

Zij blijft erbij dat de EU migratieproblemen moet oplossen en dat Seehofers plan daar haaks op staat. Als Seehofer als minister zijn plan onmiddellijk in de praktijk had gebracht, had Merkel hem moeten ontslaan. Dan zou de CSU uit de vierde regering-Merkel stappen.

In de Bondsdag hebben de christendemocraten 249 van de 709 zetels. De CDU heeft er 200, de CSU 49. Half oktober zijn er verkiezingen in Beieren. De CSU wil daar de absolute meerderheid behouden en profileert zich met standpunten tegen migranten. De CSU hoopt wind uit de zeilen te nemen van de populistische AfD (Alternative für Deutschland).

