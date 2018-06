Hoekstra: EU-budget geen onderwerp bij eurogroep

zondag 17 juni 2018 , 14:25

DEN HAAG (ANP ) - Een Europese begroting moet komende week geen onderwerp zijn bij de komende vergadering van de eurogroep . Dat zei minister van Financiën Wopke Hoekstra in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Hoekstra neemt daarmee stelling tegen zijn Franse en Duitse collega's die daar wél over willen praten en er naar verluidt al dichter over bij elkaar komen. Nederland heeft al eerder laten weten in ieder geval geen voorstander te zijn van het verhogen van de afdracht aan Europa. Duitsland wil ondanks het vertrek van nettobetaler Groot-Brittannië uit de Europese Unie dat de EU meer te besteden moet krijgen.

Hoekstra zegt dat het onderwerp niet op de agenda staat voor de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in Luxemburg. Volgens hem moet er wel worden gesproken over een Europese bankenunie en het Europese noodfonds ESM.

