Rutte bereid om Merkel te hulp te schieten

vrijdag 15 juni 2018 , 18:48

DEN HAAG (ANP ) - Premier Mark Rutte wil desgewenst ,,de komende twee weken mijn agenda schoonpoetsen'' als hij zo de politieke crisis in Duitsland kan helpen oplossen. Bondskanselier Angela Merkel hoopt de ruzie in haar kabinet over het asielbeleid te bezweren door binnen de Europese Unie overeenstemming te bereiken over dat vraagstuk. Rutte wil zich ,,tot het uiterste inspannen'' om dat in Brussel voor elkaar te krijgen.

De premier hamert erop dat hij zich niet wil bemoeien met de Duitse politiek. Maar hij ,,snapt op zichzelf'' dat een Europees akkoord Merkel uit de brand zou kunnen helpen. Daarom is hij ,,bereid er alles aan te doen met mijn collega's'' op de aanstaande top van Europese regeringsleiders om tot overeenstemming te komen. Ook ,,al ziet dat er op het moment niet goed uit''.

Rutte denkt dat Nederland een belangrijke rol kan spelen in de zoektocht naar een compromis over het migratiebeleid tussen de EU-lidstaten. Die staan nu nog recht tegenover elkaar.

