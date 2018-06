Brussel bekijkt vogelstand Oostvaardersplassen

vrijdag 15 juni 2018 , 10:09

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie gaat onderzoeken of bijzondere vogelsoorten de Oostvaardersplassen zijn gaan mijden, zoals emeritus hoogleraar Frank Berendse beweert. Als blijkt dat er een ,,aanzienlijke achteruitgang’’ van vogelpopulaties is in het natuurgebied of de leefomgeving is verslechterd omdat grote grazers de boel hebben kaal gevreten, gaat Brussel samen met Nederland kijken hoe de zogeheten Vogel- en Habitatrichtlijn kan worden nageleefd.

EU-commissaris Karmenu Vella ( Milieu) antwoordt dat op vragen van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik . Nederland heeft tot nu toe geen melding gedaan van een teruggang van vogelsoorten die volgens de richtlijn moeten worden beschermd, schrijft Vella.

De commissaris herhaalt zich niet te (mogen) bemoeien met de sterfte van de konikpaarden en heckrunderen. Het welzijn van dergelijke dieren in natuurgebieden is een zaak van de lidstaten.

Schreijer-Pierik is blij met het onderzoek, maar blijft erop aandringen dat Brussel ook het aantal grote grazers beoordeelt. ,,Onzin om te zeggen dat de Oostvaardersplassen wilde natuur is: er staat een hek eromheen! De dieren kunnen geen kant op. Dit is een Europees natuurgebied, dus moet Europa ook toezien op goede leefomstandigheden.’’

