Juncker: Trump noemde me een 'killer'

donderdag 14 juni 2018 , 20:13

MÜNCHEN (ANP /RTR /BLOOMBERG) - Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker blijkt opvallende feedback te hebben gekregen van de Amerikaanse president. ,,Trump zei vorige week tegen me: Jean-Claude, je bent een genadeloze 'killer'', vertelde de Luxemburger tijdens een bezoek aan het regionale parlement in Beieren.

Juncker woonde vorige week een bijeenkomst van de G7 bij, waar ook Trump aanwezig was. De commissiechef vermoedt dat de gewraakte opmerking was bedoeld als een compliment, maar helemaal zeker weet hij dat niet. ,,Het is de eerste keer dat Luxemburg zo'n bedreiging is geworden voor de Verenigde Staten'', merkte hij droogjes op.

Terug naar boven