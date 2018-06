EU stap dichter bij tegenmaatregelen tegen VS

donderdag 14 juni 2018 , 20:10

HANDELSOORLOG

BRUSSEL (ANP /RTR ) - De Europese Unie is een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de Verenigde Staten. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen aan Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit de EU die sinds begin deze maand gelden.

De Europese Commissie moet de maatregelen nog officieel aannemen. Dat kan op zijn vroegst tijdens de volgende vergadering die op 20 juni gepland staat. Dan kunnen de heffingen op onder meer sinaasappelsap, bourbon whisky, spijkerbroeken en motorfietsen eind juni of begin juli van kracht worden.

De Europese Commissie is ook een juridische strijd tegen de staalheffingen van de VS begonnen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Tegelijkertijd wil de commissie ook maatregelen nemen tegen de 'dumping' van staal en aluminium op de Europese markt door niet-EU-landen die de heffingen in de VS proberen te ontwijken.

