EU-sancties tegen mensenhandelaars in Libië

donderdag 14 juni 2018 , 14:54

BRUSSEL (ANP ) - De EU heeft sancties ingesteld tegen vier Libische en twee Eritrese mensensmokkelaars en -handelaars. Ze worden als de leiders gezien van bendes die migranten naar Europa smokkelen en vluchtelingen verhandelen in en rond Libië.

De zes mogen de EU niet meer in en hun banktegoeden in de EU zijn bevroren. Ook is het voortaan verboden om dit zestal bijvoorbeeld leningen te verstrekken.

De maatregelen volgen op een besluit van de Verenigde Naties . De Veiligheidsraad legde vorige week voor het eerst sancties op tegen mensenhandelaars. Dat gebeurde op voorstel van Nederland.

Eind 2017 leidden beelden van nieuwszender CNN van Afrikaanse migranten die in Libië als slaven werden verkocht tot grote internationale ophef. Onder meer Nigeria haalde daarop gestrande landgenoten terug. In Mali en Guinee gingen betogers de straat op.

