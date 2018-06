ECB komt met plan voor afbouw steunbeleid

donderdag 14 juni 2018 , 14:48

RIGA (ANP ) - De Europese Centrale Bank (ECB) wil met ingang van volgend jaar helemaal stoppen met zijn omvangrijke opkoopprogramma van obligaties. De rentetarieven van de centrale bank blijven waarschijnlijk wel minimaal tot de zomer van 2019 op hun huidige, historisch lage niveaus. Voor bijvoorbeeld de rente op hypotheken of spaarproducten verandert er voorlopig dus weinig.

De ECB pompt door het opkopen van obligaties maandelijks nog altijd 30 miljard euro in de economie van het eurogebied. Het is de bedoeling dat dit bedrag per oktober wordt gehalveerd tot 15 miljard euro en na december helemaal tot nul wordt teruggebracht. De beleidsmakers houden nog wel een slag om de arm. Als er opeens afwijkende gegevens binnenkomen dan kan het zijn dat ze nog van koers wijzigen.

De financiële markten hielden er al rekening mee dat de ECB bij het rentebesluit van donderdag mogelijk plannen zou gaan aankondigen voor het beëindigen van het steunbeleid. De koers van de euro ging na het naar buiten komen van het nieuws ten opzichte van de dollar omlaag. De beursgraadmeters op de aandelenmarkten veerden juist iets op.

De ECB begon in 2015 met het massaal opkopen van obligaties om de economie in de eurozone aan te jagen. Op het hoogtepunt van het programma ging het om 80 miljard euro per maand. Er was de laatste tijd steeds meer kritiek op het stimuleringsbeleid, vanwege negatieve bijwerkingen en omdat het eurogebied zijn crisisjaren volgens deskundigen nu toch wel te boven is.

De herfinancieringsrente blijft de komende tijd niettemin 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente staat nog altijd op min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen. De centrale bank had eerder al gezegd pas te willen gaan nadenken over het opschroeven van de rente als het opkoopprogramma afgelopen zou zijn.

