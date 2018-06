25 jaar cel voor dood 71 migranten

donderdag 14 juni 2018 , 13:40

Bron: © PDC

BOEDAPEST (ANP /RTR ) - Een Hongaarse rechtbank heeft 25 jaar cel opgelegd aan vier leden van een bende mensensmokkelaars die 71 migranten liet stikken in een vrachtwagen. Ze lieten de truck met de lichamen vervolgens achter naast een snelweg in Oostenrijk.

De autoriteiten vonden de lichamen van de 59 mannen, 8 vrouwen in 4 kinderen in 2015 in de achtergelaten vrachtwagen. De Syrische, Afghaanse en Irakese vluchtelingen hadden voor hun dood geprobeerd de aandacht te trekken van de mensensmokkelaars, zeiden de autoriteiten. Ze riepen om hulp en sloegen tevergeefs tegen de wanden van de oplegger.

De lugubere vondst leidde destijds tot geschokte reacties. Het Openbaar Ministerie rekende de verdachten aan dat ze smeekbedes van de stikkende migranten negeerden. De bestuurder van de vrachtwagen zou zijn baas telefonisch herhaaldelijk hebben gewezen op de situatie, maar kreeg te horen dat hij de deuren niet mocht openen. Hij gehoorzaamde.

