Consumentenkoepel wil misleidende info op voeding Europees aanpakken

BRUSSEL (ANP ) - De Europese industrie geeft op verscheidene producten informatie die veel verbloemt over de feitelijke kwaliteit of inhoud van de voeding of drank. Termen als ‘ambachtelijk’ zetten consumenten op het verkeerde been evenals plaatjes van fruit op producten waar bijna geen fruit in zit of de vermelding ‘volkoren’ op brood met nauwelijks vezels erin. De Europese consumentenkoepel BEUC wil daarom dat er Europese regels komen.

BEUC heeft onderzoek van consumentenorganisaties in tien EU -landen geanalyseerd en gebundeld. Daaruit blijkt dat fabrikanten nogal eens ,,de waarheid oprekken'' over hun producten. ,,Het is opvallend dat bijvoorbeeld een 'ananas- en kokosnootsapje' in werkelijkheid nog niet voor een derde uit dit fruit bestaat'', aldus BEUC-directeur Monique Goyens. Er wordt ook gretig gebruik gemaakt van concentraten, smaakmakers of puree in koekjes of yoghurt die volgens de verpakking boordevol gezond fruit zitten.

Om consumenten eerlijkere informatie te bieden, stelt BEUC voor dat het percentage fruit op het etiket wordt vermeld. Ook wil BEUC dat er minimumeisen voor de hoeveelheid volkorengranen komen om brood, koekjes of pasta een volkorenproduct te mogen noemen. De organisatie adviseert tevens om Europese definities op te stellen voor termen als ‘traditioneel’, ‘ambachtelijk’ en ‘natuurlijk’.

In 2013 voerde de Consumentenbond al eens in Nederland campagne tegen misleidende etiketten. Die leverde weinig gedragsverandering bij fabrikanten op. Uit enquêtes blijkt dat 85 procent van de Nederlandse en 84 procent van de Duitse consumenten informatie op voeding en drankjes niet vertrouwt. ,,Dit rapport bewijst dat ze daar goede redenen voor hebben’’, stelt BEUC.

