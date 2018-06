Massaprotesten tegen naamwijziging Macedonië

donderdag 14 juni 2018 , 4:07

SKOPJE (ANP /DPA ) - Duizenden mensen zijn woensdagavond de straat opgegaan in de Macedonische hoofdstad Skopje als protest tegen de voorgestelde naamwijziging van het land. De demonstranten beschuldigen de regering van landverraad, schrijven Macedonische media.

De leiders van Griekenland en Macedonië bereikten dinsdag een compromis over de naamkwestie. Beide landen liggen al jaren in de clinch over de naam Macedonië. Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.

De Macedonische premier Zoran Zaev zei dinsdag dat zijn land zal worden omgedoopt tot Republiek Noord-Macedonië. Dat moet de weg vrijmaken voor de toetreding tot de NAVO en de EU.

Terug naar boven