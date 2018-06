Koning onderstreept solidariteit met Litouwen

woensdag 13 juni 2018 , 23:49

Bron: The Council of the European Union

VILNIUS (ANP ) - Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond in het presidentieel paleis in Vilnius de solidariteit benadrukt van Nederland met Litouwen. ,,Uw veiligheid is onze veiligheid. Uw vrijheid is onze vrijheid. Uw toekomst is onze toekomst", zei de koning in zijn toespraak bij het door president Dalia Grybauskaitė aangeboden staatsdiner.

Nederland heeft bijna driehonderd militairen gelegerd in de Oostzeestaat, die als onderdeel van een vooruitgeschoven NAVO -macht het land en de oostgrens van de Europese Unie helpen beschermen. ,,Onze bijdrage onderstreept onze toewijding aan vrede en veiligheid voor de mensen in Litouwen, Letland, Estland, Polen èn Nederland", aldus Willem-Alexander. Later deze week bezoekt hij samen met de Litouwse president de militairen.

,,In Nederland zijn inmiddels bijna drie generaties opgegroeid die geen eigen herinneringen hebben aan overheersing door een vreemde macht. In uw land zijn die herinneringen nog vers, ook bij jonge mensen van in de dertig. Vrijheid kan niet zonder de bereidheid om die vrijheid te verdedigen", stelde de koning.

