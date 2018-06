President Macedonië tegen naamswijziging

woensdag 13 juni 2018 , 18:49

SKOPJE (ANP /DPA /BLOOMBERG/RTR ) - De Macedonische president Gjorge Ivanov weigert zijn goedkeuring te geven aan de naamswijziging van zijn land. ,,Mijn positie is definitief en ik zal niet door de knieën gaan voor druk, chantage of dreigementen'', verkondigde hij op een persconferentie. ,,Ik zal zo'n schadelijke overeenkomst niet steunen of ondertekenen.''

De leiders van Griekenland en Macedonië maakten de deal over de naamswijziging van Macedonië woensdag bekend. De Macedonische premier Zoran Zaev zei dat zijn land zal worden omgedoopt tot Republiek Noord-Macedonië. Dat moet de weg vrijmaken voor de toetreding tot de NAVO en de EU, maar volgens president Ivanov is dat onvoldoende reden om in te stemmen met de overeenkomst.

Ivanov klaagt dat de Grieken ,,alles kregen wat ze wilden en wij niets''. Hij kan een veto uitspreken, maar die zou vervolgens ongedaan gemaakt kunnen worden door het parlement. De president wordt gesteund door de nationalistische oppositiepartij VMRO-DPMNE, die zich eveneens verzet tegen de naamswijziging.

Terug naar boven