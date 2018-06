Zorgen Timmermans om vertrek Poolse rechters

woensdag 13 juni 2018 , 18:20

STRAATSBURG (ANP ) - Van de 72 rechters van het Poolse Hooggerechtshof dreigen er over drie weken 27 met gedwongen pensioen te moeten. Frans Timmermans is hier erg bezorgd over en gaat maandag opnieuw naar Warschau om met de regering te praten over de rechtsstaat. Die loopt volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie ernstig gevaar.

Timmermans activeerde in december het zwaarste instrument (artikel 7), waardoor Polen zijn stemrecht in de EU zou kunnen verliezen. De afgelopen maanden heeft de nationalistische regering enkele concessies gedaan maar belangrijke problemen zijn nogal altijd onopgelost, zei de Nederlander in het Europees Parlement.

Ook andere onderdelen van het rechtssysteem dreigen volgens Timmermans onder poltieieke controle te komen. Polen mag de rechtspraak hervormen, zolang de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht maar niet in het geding komt, aldus Timmermans. ,,Ik hoop dat we een oplossing vinden. Het moet leiden tot concrete resultaten en herstel van de rechtsstaat.’’

