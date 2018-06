Ierse premier: Britten moeten beslissing nemen over Brexit

woensdag 13 juni 2018 , 16:20

DUBLIN (ANP /RTR ) - De Ierse premier Leo Varadkar vindt dat de regering van buurland Groot-Brittannië knopen moet doorhakken over wat zij hoopt te bereiken bij de Britse uittreding uit de Europese Unie. ,,Ik denk dat het Verenigd Koninkrijk beslissingen moet nemen en keuzes moet maken'', zei Varadkar.

Het naderende Britse vertrek uit de EU is een splijtzwam in de Britse politiek. Politici moeten gevoelige beslissingen nemen over wat voor relatie met de EU ze willen nastreven. ,,Ze lijken doorlopend interne discussies te voeren'', merkte de Ierse premier op. ,,Een besluit nemen wordt niet eenvoudiger als je het voor je uitschuift.''

Varadkar concludeerde dat ,,het beleid dat ze van twee walletjes willen eten nog steeds centraal staat bij veel Britse verzoeken voor de Europese Unie''. Hij erkende wel de afgelopen maanden enige verbetering te hebben gezien in de Britse opstelling.

