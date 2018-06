Milieuclubs willen fraudeonderzoek pulsvisserij

woensdag 13 juni 2018 , 15:40

BRUSSEL (ANP ) - Een groep vissers- en milieuorganisaties vermoedt dat in de Nederlandse pulsvisserijsector fraude is gepleegd. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van vissen, waarbij vissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in worden gedreven, zou commercieel vis gevangen zijn, zeggen zij. Overheidssubsidies die hiervoor werden verstrekt zijn dan ook onrechtmatig, stellen ze.

De groep van 23 vis- en milieuorganisaties uit Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) woensdag gevraagd onderzoek te doen naar deze mogelijke fraude. Deze zou volgens de organisaties gepleegd zijn nadat Nederlandse vissers toestemming kregen voor pulsvissen voor wetenschappelijk onderzoek, in 2007.

OLAF bevestigt het verzoek tot opening van een onderzoek te hebben ontvangen. Het antifraudebureau in Brussel gaat nu eerst bepalen of de zaak onder zijn competentie valt (of er bijvoorbeeld EU-geld is gebruikt) en of er voldoende reden is om fraude, corruptie of andere illegale activiteiten te vermoeden die de EU financieel schaden. Pas daarna besluit OLAF of er wel of niet een onderzoek naar de Nederlandse pulsvisserij begint, laat het bureau weten.

Een woordvoerder van de Nederlandse Vissersbond is verbaasd over de aantijgingen en spreekt tegen dat er fraude is gepleegd door vissers. Hij zegt eerst onderzoeksresultaten te willen zien voordat hij inhoudelijk op de beschuldigingen kan ingaan.

Momenteel probeert landbouwminister Carola Schouten een Europees verbod op pulsvissen af te wenden. Ze denkt dat een recent verschenen onderzoek door de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) haar daarbij helpt. Uit de studie zou blijken dat pulsvissers minder schade aan natuur en milieu veroorzaken dan boomkorvissers, die een net met kettingen over de zeebodem slepen.

De Franse organisatie Bloom, die lobbyt voor een verbod op pulsvissen, zette vraagtekens bij dit rapport.

Terug naar boven