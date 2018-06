Rutte geen kandidaat voor topfunctie EU

woensdag 13 juni 2018 , 14:14

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP ) - Premier Mark Rutte is naar eigen zeggen geen kandidaat voor een topfunctie bij de Europese Unie . In internationale media werd recent opnieuw gespeculeerd dat Rutte in beeld is om volgend jaar EU-president Donald Tusk op te volgen. ,,Ik wil een succes maken van dit kabinet dus ik ben geen kandidaat voor een Europese topjob’’, zei de premier woensdag op een persconferentie in Straatsburg na een toespraak in het Europees Parlement .

Ingewijden achten de kans heel groot dat het kabinet zou vallen als Rutte tussentijds het schip zou verlaten. De premier zei in maart ook al niet in de markt te zijn om Tusks positie over te nemen.

,,Ik maak deze periode af en kijk of ik dan weer beschikbaar ben voor een nieuwe periode", zei hij toen. Dat was nadat oud-VVD-leider Frits Bolkestein had gezegd dat het in het belang van Nederland zou zijn als Rutte in Brussel de Europese Raad van regeringsleiders zou gaan leiden.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven