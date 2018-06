Schip met 900 migranten legt aan in Italië

woensdag 13 juni 2018 , 13:30

ROME (ANP /DPA ) - Een Italiaans kustwachtschip met ruim negenhonderd migranten aan boord is aangekomen in Italië. Dat gebeurde enkele dagen nadat het land de havens had gesloten voor reddingsschip Aquarius, dat ruim zeshonderd migranten aan boord had. Dat vaartuig is inmiddels onderweg naar Spanje.

Artsen zonder Grenzen meldt op Twitter dat het Italiaanse kustwachtschip ook twee lichamen aan boord heeft. De geredde migranten waren bij aankomst in Catania (Sicilië) ,,gedesoriënteerd'' en beseften in sommige gevallen niet dat ze in Italië waren aangekomen, aldus de hulporganisatie.

