Plannen meerjarenbegroting EU: 13 miljard voor Defensiefonds

Bron: European Defence Agency - flickr

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP ) - Een bedrag van 13 miljard euro moet de strijdkrachten van de EU-landen de komende jaren in staat stellen gezamenlijk te investeren in de allernieuwste defensietechnologie waaronder encryptiesoftware en drones. De Europese Commissie vraagt de lidstaten dit bedrag voor het Europese Defensiefonds voor de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 te reserveren.

Ook stelt EU-buitenlandchef Federica Mogherini voor een ‘vredespot’ van 10,5 miljard euro over dezelfde periode van zeven jaar te vullen om ,,conflicten te voorkomen, voor vredesopbouw en om internationale veiligheid te garanderen.’’ Dit fonds zou buiten de begroting worden opgezet en moet militaire operaties van de EU-landen ondersteunen.

,,We leven in moeilijke tijden en de burgers hechten meer belang aan veiligheid’’, aldus Mogherini. Voor terreur- en andere onvoorziene dreigingen stelt Brussel voor het langetermijnbudget te verhogen van 3,5 tot 4,8 miljard euro.

De voorstellen zijn onderdeel van het zogenoemde meerjarig financieel kader (MFK) waarover de lidstaten nog moeten onderhandelen. Brussel wil het MFK na 2020 met 300 miljard euro verhogen tot 1300 miljard euro. Het is voor het eerst dat er geld voor defensie in het zevenjarenbudget wordt gereserveerd.

Van de 13 miljard euro voor het Europees Defensiefonds , dat in 2017 werd gelanceerd, wil de commissie 4,1 miljard euro in onderzoek steken en 8,9 miljard in de ontwikkeling van prototypes, certificering en tests.

