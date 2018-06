Rutte bepleit sterke EU in onzekere wereld

woensdag 13 juni 2018 , 12:37

STRAATSBURG (ANP ) - De internationale orde gebaseerd op regels staat onder zware druk maar hoe hoog die druk ook wordt, de EU -landen zullen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Met die woorden en een ,,echt gevoel van urgentie'' hamerde premier Mark Rutte woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg op het belang van eenheid in Europa.

Hij is de zevende regeringsleider die daar sprak over de toekomst van Europa. Hij trok een vergelijking met de kolonisten die zich in de VS bij een dreiging hun huifkarren in een cirkel opstelden. ,,Hun eenheid gaf hun kracht, eenheid en stabiliteit.''

Als grote uitdagingen noemde de premier het gebrek aan medewerking van Rusland om de daders van de MH17 te berechten, de instabiliteit rond Europa, het groeiende zelfvertrouwen van China en India en de VS die zich terugtrekt uit het klimaatakkoord, de Iran-deal en heffingen invoert op staal en aluminium. ,,Als we onze toekomst zelf willen bepalen moet Europa verenigd zijn, nu meer dan ooit. De EU is het ultieme voorbeeld van de macht van internationale samenwerking en vrijhandel.’’

De toekomst van Europa draait om de belofte elkaar te helpen en afspraken na te komen, aldus Rutte. Migratie, klimaat, handel, de euro, de interne markt en grensbewaking zijn met name de terreinen waar de EU volgens hem meerwaarde heeft, als het aan hem ligt zonder de begroting te verhogen. ,,In de beperking toont zich de meester’’, citeerde Rutte Goethe.

Rutte wees op het grote belang om het Europese asielsysteem snel eerlijker en effectiever te maken. Zo niet, dan zou het vrije verkeer van personen wel eens kunnen verdwijnen. Verder riep hij op tot hogere klimaatambities en opening van de Europese markt voor diensten, wat een biljoen euro zou kunnen opleveren.

De premier kreeg een staande ovatie van zijn gehoor.

In het daaropvolgende debat zei de liberaal Guy Verhofstadt op Rutte te rekenen als leider in het gevecht tegen de Hongaarse premier Orbán en zijn ,,populistische en nationalistische vrienden''. Rutte zei ,,vierkant'' achter de Europese Commissie te staan.

Op het verzoek van Peter van Dalen (ChristenUnie ) aan Rutte de rol van de vertrekkende Britten over te nemen door tegenmacht tegen de Duits-Franse as te organiseren zei de premier naar nieuwe allianties te zoeken. ,,Maar de relaties met Frankrijk en Duitsland zijn cruciaal.’'

