Britse regering ontkomt aan brexit-nederlaag

dinsdag 12 juni 2018 , 19:46

LONDEN (ANP /RTR /BLOOMBERG) - De Britse regering is ontkomen aan een gevoelige nederlaag in het House of Commons, de Britse Tweede Kamer. Een meerderheid van de parlementariërs stemde tegen een belangrijk amendement over de invloed die het parlement heeft op de omstandigheden waaronder het Verenigd Koninkrijk vertrekt uit de Europese Unie.

Het Britse Hogerhuis had eerder ingestemd met het amendement, dat het parlement meer bevoegdheden geeft. Parlementariërs kregen zo de mogelijkheid om de regering terug te sturen naar de onderhandelingstafel als ze niet tevreden waren over het definitieve akkoord met Brussel over de zogenoemde brexit.

De regering was fel tegen dat amendement, dat dinsdag is voorgelegd aan het Lagerhuis. Daar stemden uiteindelijk 324 van 298 parlementariërs tegen het voorstel. De uitkomst van die stemming stond niet vast. Om twijfelaars in de eigen gelederen te paaien, zou de regering volgens Britse media concessies hebben gedaan. Er bestaat nog onduidelijk over wat die precies om het lijf hebben.

