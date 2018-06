Griekenland: akkoord over naam Macedonië

dinsdag 12 juni 2018 , 17:55

ATHENE (ANP /RTR ) - Athene en Skopje hebben na tientallen jaren een akkoord bereikt over de naam van Macedonië. Dat zei de Griekse premier Alexis Tsipras, die sprak over een ,,goede deal'' waarin tegemoet wordt gekomen aan de Griekse zorgen.

Beide landen liggen al jaren in de clinch over de naam Macedonië. Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat een eigen regio Macedonië heeft.

Tsipras zei dat het Griekse parlement zich nog mag uitspreken over het akkoord. Het is nog onduidelijk welke naam Macedonië moet krijgen. De beoogde naamswijziging van het land ligt bijzonder gevoelig.

Terug naar boven