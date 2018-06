Frankrijk hekelt 'cynisme' rond Aquarius

dinsdag 12 juni 2018 , 16:19

Bron: flickr/World Economic Forum

PARIJS (ANP /RTR /DPA ) - De Franse president Emmanuel Macron heeft geen goed woord over voor de wijze waarop Italië omspringt met de Aquarius, een reddingsschip met ruim zeshonderd migranten aan boord. Het optreden van de Italiaanse regering getuigt van ,,een zekere mate van cynisme en een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef'', zei Macron volgens zijn woordvoerder.

Macron onderstreept dat in het zeerecht is vastgelegd dat het dichtstbijzijnde land mensen in nood moet opvangen. Hij sprak volgens de zegsman over een ,,dramatische humanitaire situatie''. Italië en Malta weigerden het schip toe te laten tot hun havens.

Uiteindelijk bood Spanje aan het schip te laten aanleggen. Macron juicht dat toe, maar hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) reageerde kritisch. Een reis naar Spanje zou betekenen dat de ,,uitgeputte'' opvarenden nog zo'n vier dagen op zee moeten doorbrengen, aldus AzG. De hulporganisatie voorziet aan boord van het reddingsschip in medische hulpverlening.

Ondanks de kritiek lijken de Italiaanse autoriteiten niet van gedachten te veranderen. Een AzG-woordvoerster meldt dat zo'n vierhonderd opvarenden van Aquarius momenteel worden overgebracht naar twee Italiaanse vaartuigen. Het zou gaan om marineschepen. De 229 migranten die als het meest kwetsbaar worden gezien, blijven aan boord van de Aquarius. De drie vaartuigen varen vervolgens naar Valencia.

Italië kreeg ook bijval na het besluit de boot te weren. De nationalistische Hongaarse premier Victor Orbán zegde de Italiaanse autoriteiten zijn volledige steun toe. ,,Italië heeft zijn wilskracht teruggevonden'', concludeerde Orbán op een persconferentie. ,,Het was zo deprimerend om jarenlang te horen dat het onmogelijk is om zeegrenzen te beschermen.''

