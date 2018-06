Europese grensdatabank fors uitgebreid

dinsdag 12 juni 2018 , 11:53

Bron: Frontex

STRAATSBURG (ANP ) - De databank waarin grenswachten, politie- en justitiediensten in Europa informatie uitwisselen over personen wordt fors uitgebreid, zodat er een beter beeld is van wie er binnenkomt en uitgaat. Het zogeheten Schengen Informatie Systeem (SIS) geeft in de toekomst een melding als een misdadiger, terreurverdachte of uitgeprocedeerde asielzoeker de grens wil passeren.

De lidstaten en het Europees Parlement hebben hierover een akkoord over bereikt. De Europese Commissie had de aanscherping eind 2016 voorgesteld en is tevreden. ,,Dit draagt ertoe bij om het vrij verkeer van personen in stand te houden'', aldus EU commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie).

Lidstaten worden verplicht de namen in te voeren van mensen voor wie een toegangsverbod geldt. Verder kan een alert worden gegeven bij bijvoorbeeld valse reisdocumenten.

,,Dit akkoord betekent dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer zomaar naar een andere EU-lidstaat kunnen vertrekken om zo te voorkomen dat zij naar hun thuisland moeten terugkeren’’, zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA ), die was betrokken bij de onderhandelingen.

Lidstaten kunnen voortaan via het SIS alarm slaan over vermiste of ontvoerde kinderen. In het systeem komt ook aandacht voor reizende vrouwen die het risico lopen op een gedwongen huwelijk, mensenhandel of genitale verminking.

De mogelijkheid voor gezichtsherkenning en DNA-profielen van vermiste personen is in de regels opgenomen. Europol wordt voortaan standaard ingeschakeld bij een terrorismegerelateerde ‘treffer’ en ook de Europese grens- en kustwacht wordt aangekoppeld.

Het SIS werd vorig jaar meer dan 5 miljard keer geraadpleegd, een ruime verdubbeling vergeleken met 2014. Volgens Brussel heeft het bijgedragen tot zeker 40.000 arrestaties en de opsporing van 200.000 zware criminelen.

